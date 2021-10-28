В Петербурге вводят ограничения на работу ресторанов и кинотеатров

Они начнут действовать с 8 ноября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных коронавирусных ограничениях в городе с 8 ноября, передает ТАСС.

"Предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00", - сказано в документе.

Непривитым жителям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрыты кафе, рестораны, непродовольственные магазины, учреждения культуры (за исключением театров и музеев). Нельзя проводить спортивные и физкультурные мероприятия.

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