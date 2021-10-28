ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге вводят ограничения на работу ресторанов и кинотеатров

20:18
  • четверг
  • 28 октября 2021

Они начнут действовать с 8 ноября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о дополнительных коронавирусных ограничениях в городе с 8 ноября, передает ТАСС.
Коронавирус в России: власти Петербурга вводят жёсткие ограничения

"Предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23:00", - сказано в документе.

Непривитым жителям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге закрыты кафе, рестораны, непродовольственные магазины, учреждения культуры (за исключением театров и музеев). Нельзя проводить спортивные и физкультурные мероприятия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Ограничения из-за пандемии
Ограничения из-за пандемии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.