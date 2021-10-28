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В ФРГ установили личность "российского хакера"

20:57
  • четверг
  • 28 октября 2021

Об этом пишут немецкие СМИ

Радиостанция Bayerischer Rundfunk и издание Zeit Online сообщили, что правоохранительные органы Германии, предположительно, вышли на след одного из хакеров группировки REvil.
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Уточняется, что речь якобы идет о гражданине России Николае К. Проживает он, пишут СМИ, на юге страны.

Согласно представленным данным, россиянин ведет роскошный образ жизни, покупает дорогие автомобили. Его считают одной из ключевых фигур в REvil.

Ранее агентство Reuters писало, что хакеры из REvil сами стали мишенью электронного нападения и были вынуждены свернуть деятельность в Сети. Для спецслужб США REvil была первой в списке на ликвидацию.

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