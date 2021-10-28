Собянин обсудил с врачами новые схемы лечения детей от COVID-19

Количество детей, болеющих коронавирусом, заметно выросло в эту волну пандемии

Сергей Собянин принял участие в заседании Клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей. Мэр Москвы отметил, что количество детей, болеющих коронавирусом, заметно выросло в эту волну пандемии. А значит нужны новые походы к лечению заболевания.

Педиатры бьют тревогу. Больные ковидом стремительно молодеют. Если раньше вирус щадил детей, и они в основном переносили заболевание бессимптомно или легкой форме, то в последние месяцы ситуация меняется.

"Клинический комитет Москвы с начала пандемии выработал целый ряд современных схем лечения, организационных схем оказания помощи больным ковидом. Тем не менее, мы видим, как меняются требования, способы лечения, изменяется штамм коронавируса, вызывая новое течение болезни, более сложное, быстрое распространение ковида. В связи с этим, конечно, требуются новые подходы к лечению, которыми вы в постоянном режиме занимаетесь в своих клиниках, апробируя новые подходы", - сказал Собянин.

В Москве за все время пандемии официально коронавирусом переболели более 190 тысяч детей. Больше половины - подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Но все чаще в эту статистику попадают и младшие школьники, и дети грудного возраста. Беззащитны перед вирусом те, у кого есть сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ожирение, болезни почек и сердца, иммунодефицитные состояния.

"К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущие. Практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций еще больше. И это требует, конечно, выработки новых подходов лечения для детей", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Вирус очень коварен. Сначала может показаться, что ребенок легко перенес заболевание. Но врачи все чаще видят осложнения, которые проявляются через несколько недель после болезни.

"Одним из таких серьезных осложнений является мультисистемный воспалительный синдром, который впервые был зарегистрирован за рубежом в апреле 2020 года, чуть позже мы столкнулись с этим в Москве. Синдром проявляется поражением целого ряда органов и систем: желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, центральной нервной системы, поражением кожи и слизистых оболочек", - заявил главный врач больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

Больница имени Башляевой - базовая клиника для лечения детей с ковидом. За полтора года работы врачи накопили здесь огромный опыт лечения этой инфекции, в том числе и у детей из групп высокого риска. Для них Клинический комитет сегодня одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения.

"Действующие методические рекомендации актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов - моноклональные вирус-нейтрализующие антитела и антиковидный глобулин у детей с рисками тяжелого течения заболевания. Такие схемы лечения будут применяться в России впервые", - сообщил Исмаил Османов.

Метод и лекарства уже апробировали. Достаточно однократного внутривенного введения, и дети идут на поправку.

"Препараты работают по принципу золотой пули. Они фактически убивают вирус. И не дают вирусу проникнуть в клетку. Не дают вирусу размножаться в клетке. Эффект, действительно, фантастический, потрясающий. Уже после первого введения прекращается температура, дети начинают себя хорошо чувствовать", - сказала заведующая ревматологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Алексеева.

Сегодня же стали известны результаты первого этапа исследования вакцины для детей. "Спутник V" формирует хороший клеточный иммунитет. Под наблюдением врачей были 99 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. И сейчас идет предварительный отбор добровольцев на второй этап.

Екатерина Гоголева, Сергей Смирнов, Андрей Буычев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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