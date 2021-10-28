Как проходят испытания систем нового атомного ледокола "Сибирь"

К первому выходу в море корабль готовят c особой тщательностью

На главном стапеле "Балтийского кораблестроительного завода" проходят испытания систем нового атомного ледокола "Сибирь". Это один из целой серии атомоходов, которые приходят на смену советской технике подобного класса. Каждый такой корабль - собрание самых передовых технологий. И мелочей здесь нет. Важно всё - от ядерного реактора до простой кастрюли на камбузе.

К первому выходу в море ледокол готовят c особой тщательностью. Ходовые испытания - момент истины, говорят корабелы. Оценка результата многолетнего труда сотен людей. Внутри - очень оживлённо. Десятки рабочих, движение в коридорах, по лестнице, сосредоточенные лица, стихийные совещания на ходу. Это инженерно-технический отдел принимает работы и вносит замечания.

Атомный ледокол "Сибирь" - второй в семействе из пяти судов проекта 22220. Спущен на воду в сентябре 2017 года. Головной - "Арктика" - уже сдан, через несколько дней начнет переход на север. "Урал" только спущен на воду - идет достройка палубы. Еще два ледокола находятся в доках. Это самые большие и мощные арктические суда в мире. Длина - 173 метра, это полтора футбольных поля, ширина - 34, высота от воды до борта - 15 метров, с надпалубными надстройками - 54. Внутри есть даже лифт! Эти ледоколы заменят на Северном морском пути своих советских собратьев, которые уже выработали свой срок. Юрий Петрович - 40 лет на заводе, строил ледоколы предыдущего поколения: "50 лет Победы", "Ямал". Говорит, что новая серия - это что-то нереальное, космические корабли, а не ледоколы. И по оснащению, и по размеру. Одно только машинное отделение - больше десяти этажей.

Капитанская рубка как отдельная квартира. На полу - ковры, вход - в тапочках или босиком. Своя кухня и спальня. Ходовая рубка - величиной со школьный спортзал. Отсюда будет осуществляться управление всеми высокотехнологичными системами ледокола. Сейчас проверяют работу системы пожаротушения: все ли кнопки работают. Любая мелочь здесь, на берегу, в бескрайней ледяной пустыне может стать решающей. Самые простые детали способны значительно облегчить работу полярников.

Вот, например, пол на палубе у ходовой рубки. Сначала сплошной железный, как обычно, а потом идет железная решетка, сквозь которую видно нижнюю палубу. Это нужно для того, чтобы помощнику капитана было удобно проводить боковые швартовы.

Раньше приходилось перегибаться через борт - на такой огромной высоте, да если еще на ветру - дело небезопасное. Ведь в Арктике, как в космосе, - помощь если и придет, то только с Земли.

Под этими плитами - атомные реакторы, которые и будут обеспечивать жизнеспособность ледокола. Автономность плавания по проекту - 7 лет. Реакторов два, каждый в двадцатиметровой шахте, в нескольких защитных капсулах, одна в другой, как матрешка. Сверху - многотонный заслон из специального металлического сплава, залитый внутри полуметровым слоем бетона. Такие серьезные меры безопасности – чтобы предотвратить утечку радиации при самых неблагоприятных сценариях.

На ледоколе идет чистовая отделка: красят стены, монтируют освещение, вносят бытовую технику. Экипаж обживает каюты. На камбузе заготавливают продукты: 3-разовое питание для 420 человек на несколько недель.

У корабелов осталось меньше двух недель, чтобы закончить работы. В Петербурге начинается сезон подъема воды в Неве. Тогда огромный ледокол может не пройти под опорами вантового моста. Сроки ходовых испытаний переносить никак нельзя. "Сибирь" очень ждут в Арктике.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург. "ТВ Центр".

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