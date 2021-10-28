ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач рассказала об изменившихся симптомах COVID-19

21:24
  • четверг
  • 28 октября 2021

Все чаще проявляется лихорадка

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что за четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась. Ее слова приводит оперштаб региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Врачи назвали симптом коронавируса у сделавших прививку

"Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", - отметила специалист.

Она добавила, что сейчас у пациентов с COVID-19 обычно нет ряда характерных симптомов первой волны. Речь идет в том числе о потере обоняния и вкуса. При этом лихорадка стала наиболее типичным симптомом.

Специализированные коронавирусные койки в регионе сегодня загружены на 83%. В главный инфекционный стационар в Пскове ежедневно госпитализируют более 50 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.