Врач рассказала об изменившихся симптомах COVID-19

Все чаще проявляется лихорадка

Главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко заявила, что за четыре волны коронавируса симптоматика заболевания изменилась. Ее слова приводит оперштаб региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Поражение легких 5-10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние", - отметила специалист.

Она добавила, что сейчас у пациентов с COVID-19 обычно нет ряда характерных симптомов первой волны. Речь идет в том числе о потере обоняния и вкуса. При этом лихорадка стала наиболее типичным симптомом.

Специализированные коронавирусные койки в регионе сегодня загружены на 83%. В главный инфекционный стационар в Пскове ежедневно госпитализируют более 50 человек.

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