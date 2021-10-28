Флорида подала в суд на Байдена

Ее примеру могут последовать и другие штаты
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил о поданном иске против администрации США из-за введения требований для ряда категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.
Иск направлен в том числе против президента страны Джо Байдена. Во Флориде считают незаконным требование о введении мандатов на вакцинацию для сотрудников федерального правительства.
"Люди должны сами делать свой выбор. Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше недоверия вы создаете", - цитирует Десантиса РИА "Новости".
Соответствующий указ Байден подписал в начале сентября. Требование вступает в силу 8 декабря.
Губернатор добавил, что аналогичные иски могут подать и другие штаты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram