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Флорида подала в суд на Байдена

22:00
  • четверг
  • 28 октября 2021

Ее примеру могут последовать и другие штаты

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил о поданном иске против администрации США из-за введения требований для ряда категорий граждан пройти обязательную вакцинацию от коронавируса.
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Иск направлен в том числе против президента страны Джо Байдена. Во Флориде считают незаконным требование о введении мандатов на вакцинацию для сотрудников федерального правительства.

"Люди должны сами делать свой выбор. Чем больше вы пытаетесь насадить что-то, тем больше недоверия вы создаете", - цитирует Десантиса РИА "Новости".

Соответствующий указ Байден подписал в начале сентября. Требование вступает в силу 8 декабря.

Губернатор добавил, что аналогичные иски могут подать и другие штаты.

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