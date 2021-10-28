Роспотребнадзор обновил правила заполняемости помещений на мероприятиях

Изменения вступят в силу с 15 ноября

Как следует из постановления главного государственного санитарного врача, в России разрешается заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, до 70% - при наличии QR-кодов у посетителей.

Изменения вступят в силу с 15 ноября.

"Допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание", - названо условие допуска в документе.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по 83 субъектам страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19. "Только в двух субъектах сегодня без динамики - это Республика Башкортостан и Чукотка", - уточнила она.

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