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Роспотребнадзор обновил правила заполняемости помещений на мероприятиях

21:15
  • четверг
  • 28 октября 2021

Изменения вступят в силу с 15 ноября

Как следует из постановления главного государственного санитарного врача, в России разрешается заполнять закрытые помещения, где проходят массовые мероприятия, до 70% - при наличии QR-кодов у посетителей.
В Роспотребнадзоре назвали условие получения QR-кода после коронавируса

Изменения вступят в силу с 15 ноября.

"Допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код, подтверждающий завершенную вакцинацию или ранее перенесенное заболевание", - названо условие допуска в документе.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по 83 субъектам страны наблюдается рост заболеваемости COVID-19. "Только в двух субъектах сегодня без динамики - это Республика Башкортостан и Чукотка", - уточнила она.

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