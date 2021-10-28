Facebook меняет название на Meta

Уже с сегодняшнего дня

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta.

"Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta", - сказал он в ходе онлайн-презентации.

Изменения призваны подчеркнуть, что компания - не только одна социальная сеть (на ее названии это никак не отразится), но и владелец WhatsApp, Instagram, Oculus, а также других активов.

По словам Цукерберга, новый бренд акцентирует внимание на метавселенной, где человек будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.

Ранее основателю Facebook пришлось оправдываться после обвинений об игнорировании компанией исследований о вреде ее продукции для детей. Цукерберг заверил, что в Facebook специально наняты люди, которые отвечают за борьбу с вредным контентом.

На фоне новостей акции компании выросли на 3%.

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