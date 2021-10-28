ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Facebook меняет название на Meta

21:28
  • четверг
  • 28 октября 2021

Уже с сегодняшнего дня

Основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что компания меняет название на Meta.
Facebook начал блокировать "хохлому"

"Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta", - сказал он в ходе онлайн-презентации.

Изменения призваны подчеркнуть, что компания - не только одна социальная сеть (на ее названии это никак не отразится), но и владелец WhatsApp, Instagram, Oculus, а также других активов.

По словам Цукерберга, новый бренд акцентирует внимание на метавселенной, где человек будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности, отказавшись от экранов.

Ранее основателю Facebook пришлось оправдываться после обвинений об игнорировании компанией исследований о вреде ее продукции для детей. Цукерберг заверил, что в Facebook специально наняты люди, которые отвечают за борьбу с вредным контентом.

На фоне новостей акции компании выросли на 3%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Facebook
Facebook
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.