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Проценко ответил на вопросы о COVID-19

21:51
  • четверг
  • 28 октября 2021

Врач признал, что эффективного препарата для лечения коронавируса пока нет

Главврач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что у пациентов, переболевших ковидом, риск заболеть повторно появляется уже через шесть месяцев.

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"Есть четкие и понятные рекомендации Минздрава, что переболевшим пациентам через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться", - сказал Проценко в интервью "России 1". Он подчеркнул, что, если человек переболел, но не вакцинировался, то он с высоким риском может подхватить вирус повторно.

Проценко признал, что целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, пока не создано. "Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает", - указал врач.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 40 096 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 159 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 29 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 392 697 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 235 057 летальных исходов, выздоровели 7 272 053 человека.

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