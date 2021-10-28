В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Больше всего жалоб - из Соединенных Штатов

Как следует из данных портала Downdetector, отмечаются проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube.

Уточняется, что больше всего жалоб идут из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Франции и Японии.

Поступают и сообщения из России.

Отечественные пользователи говорят о проблемах с сайтом (52%), трудностях с просмотром видео (29%), сложностях со входом в аккаунт (19%).

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