В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Больше всего жалоб - из Соединенных Штатов
Как следует из данных портала Downdetector, отмечаются проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube.
Уточняется, что больше всего жалоб идут из Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Франции и Японии.
Поступают и сообщения из России.
Отечественные пользователи говорят о проблемах с сайтом (52%), трудностях с просмотром видео (29%), сложностях со входом в аккаунт (19%).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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