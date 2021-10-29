В Приморье удалось снять необычного дальневосточного леопарда

На шкуре животного - необычный узор

Самка дальневосточного леопарда с необычным узором на шкуре попала в объектив видеокамеры во время прогулки по Приморскому национальному парку, передает "ТВ Центр".

Дикая кошка не спеша вышла на площадку с захватывающим видом на осенний лес и стала принюхиваться к земле. Сотрудники заповедника "Земля леопарда" определили, что животному около двух лет. Судя по поведению, она ищет спутника и готова обзавестись потомством.

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире большая кошка. В России обитают 110 этих грациозных хищников.

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