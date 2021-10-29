Гинцбург оценил действие назальной вакцины от COVID-19

Это дополнительная защита от коронавируса

Новой назальной вакциной от коронавируса, разработанной в России, нужно будет прививаться не чаще одного раза в 6 месяцев. Продолжительность действия нового препарата оценил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Этот вопрос тоже требует изучения, но во всяком случае, не чаще, чем раз в полгода. Может быть, и реже", - ответил Гинцбург на вопрос о сроках действия вакцины.

Директор Центра имени Гамалеи ранее заявлял, что прививка "Спутником V" и последующая ревакцинация назальным препаратом должны обеспечить полную защиту от COVID-19, в том числе и от возможности заражения в принципе.

Эксперты отмечают, что назальная вакцина – это дополнительная защита. Без основной прививки от коронавируса она неэффективна. Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, в середине октября, передает РИА Новости.

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