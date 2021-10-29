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Politico: США перенесли испытания гиперзвукового оружия из-за саммита Путина и Байдена

08:20
  • пятница
  • 29 октября 2021

Чиновников волновал риск излишней напряженности

Менее чем за неделю до июньской встречи президентов России и США в Женеве Белый дом приказал Пентагону отложить запланированные испытания гиперзвукового оружия, пишут американские журналисты.
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По словам источников из оборонных структур Соединенных Штатов и Конгресса, высокопоставленный сотрудник Белого дома связался с офисом главы Пентагона и запросил отсрочку испытаний. Американский лидер Джо Байден в это время готовился к встрече с президентом России Владимиром Путиным, чиновников волновал риск излишней напряженности в связи с запланированными испытаниями.

В Пентагоне отметили, что российская сторона также воздержалась от провокационных шагов в преддверии саммита — это распространенная практика в интересах дипломатии.

Официальное подтверждение данной информации не поступало, пишет Politico.

4 октября российское Министерство обороны опубликовало видео первых испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки. Полет ракеты соответствовал заданным параметрам, средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели гиперзвуковой ракетой.

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