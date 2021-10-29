Южная Корея уведомила Москву об экстрадиции россиянина по запросу США

Гражданина России обвиняют в кибермошенничестве

Власти Южной Кореи официально уведомили российскую сторону о задержании гражданина России по запросу США. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказали в российском посольстве в Сеуле.

В дипломатической миссии уточнили, что россиянина задержали в Южной Корее 25 мая. Его подозревают в интернет-мошенничестве на территории Соединенных Штатов. Суд Сеула разрешил экстрадицию задержанного, 15 октября его отправили в Атланту, штат Джорджия.

В период пребывания россиянина под стражей в Сеуле и рассмотрения запроса об экстрадиции российское консульство поддерживало постоянный контакт с соотечественником, а также с его родными и близкими. Дипломаты осуществляли передачу корреспонденции и оказывали необходимое консульское содействие.

В посольстве заверили, что в США оказание содействия россиянину продолжится, будут поддерживаться контакты с американскими правоохранительными органами.

В американском министерстве юстиции при этом сообщают, что Южная Корея экстрадировала в США гражданина России Владимира Дунаева. Ему грозит до 60 лет за киберпреступления, сообщает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России ранее отметило, что ситуация с российскими гражданами в местах лишения свободы в США вызывает обеспокоенность. В американских тюрьмах и СИЗО содержится около сотни россиян.

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