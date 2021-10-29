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Суд в Кемерове вынес приговор по делу о пожаре в "Зимней вишне"

08:53
  • пятница
  • 29 октября 2021

На скамье подсудимых – 15 человек

Генеральный директор торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок приговорена к 13,5 годам лишения свободы. Вердикт огласили в Заводском районном суде Кемерова. Гендиректор обвиняется по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и несоблюдении требований пожарной безопасности, повлекших смерть людей.
Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" полностью снесли

Всего по делам о пожаре в "Зимней вишне" проходят 15 человек. Это собственники и управляющие зданием, охранник, бывшие руководители и сотрудники областного МЧС, ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию и пожарную сигнализацию.

В частности, суд признал виновными в халатности начальника пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" Андрея Бурсина. Они приговорены к пяти и шести годам колонии. Техдиректор ТРЦ "Зимняя вишня" Георгий Соболев осужден на 11 лет колонии, передает ТАСС.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта 2018 года. Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался с верхнего этажа, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В огне погибли 60 человек, большинство из них - дети.

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