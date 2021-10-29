Экспресс-тесты помогли выявить более 2,5 тысяч случаев коронавируса в Москве

Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в Москве позволило выявить более 2,5 тысячи заболевших. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

29 октября в общественных местах Москвы открылись еще 20 точек, где можно будет пройти экспресс-тестирование на COVID-19. Их общее количество возросло до 70.

Как уточнила заммэра, подобные пункты открываются в местах, куда обычно ходят люди — торговых центрах, МФЦ, на транспортно-пересадочных узлах. Ежедневно от пяти до семи тысяч человек пользуются этой услугой. Всего москвичи сделали более 80 тысяч тестов. В среднем доля положительных экспресс-тестов составляет пять процентов.

Тестирование проходит быстро и бесплатно. Горожанам, которые получают положительный результат, сразу на месте бесплатно делают ПЦР-тест. Через сутки становится известен окончательный результат. Положительные экспресс-тесты подтверждаются ПЦР в 70% случаев.

Полный список точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 и график их работы опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова отметила интерес москвичей к возможности пройти экспресс-тестирование на коронавирус, поэтому в столице открывают новые пункты тестирования.

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