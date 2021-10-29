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В Балтийской ассамблее обвинили Россию в "стратегическом использовании дезинформации"

09:18
  • пятница
  • 29 октября 2021

Вице-президент объединения предложил усилить борьбу с этим явлением

Российские средства массовой информации используют различные инструменты влияния на русскоязычную часть общества в прибалтийских странах, включая дезинформацию. С таким обвинением выступил депутат сейма Латвии, вице-президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс.
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Представитель Балтийской ассамблеи заявил, что "стратегическое использование дезинформации" в целях политического влияния "общеизвестной проблемой" в странах региона.

В связи с этим политик настаивает на усилении сотрудничества государств Бенилюкса и Балтии по борьбе с распространением дезинформации. По его мнению, одним из лучших инструментов борьбы с распространением фейковых новостей является использование методов "эффективного управления".

При этом в настоящее время "для борьбы с дезинформацией со стороны таких средств массовой информации" применяются лишь штрафы или временная приостановка вещания каналов, цитирует Вуцанса RT.

Ранее в октябре Европарламент принял резолюцию с утверждением, что Россия, Китай и Северная Корея осуществляют кибератаки в отношении западных стран. Кроме того, Москву обвиняют в содействии "кампаниям дезинформации, распространению вредоносных электронных программ, ограничению доступа к интернету, нарушению работы систем информационных технологий".

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