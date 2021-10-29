ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заключенный Гуантанамо рассказал о пытках в тюрьмах ЦРУ

09:35
  • пятница
  • 29 октября 2021

Узник американской тюрьмы впервые выступил перед судом

Система "усиленного допроса" в тюрьмах ЦРУ включает пытки и издевательства над заключенными. Узник американской тюрьмы Гуантанамо впервые получил возможность рассказать об этом перед судом присяжных.
Трамп предложил выслать зараженных коронавирусом в Гуантанамо

Маджид Хан обвинен в содействии террористической группировке "Аль-Каида" (запрещенной в России организации).Он рассказал присяжным, что его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давая заснуть, морили голодом, избивали и насиловали. Это происходило в различных подпольных тюрьмах ЦРУ за пределами США – в каких именно странах, не сообщается.

В 2012 году Хан признал себя виновным по обвинениям в сговоре и материальной помощи террористам и согласился сотрудничать со следствием. Несмотря на это, по словам заключенного, чем больше он рассказывал, тем больше его пытали, передает Associated Press.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.