Заключенный Гуантанамо рассказал о пытках в тюрьмах ЦРУ

Узник американской тюрьмы впервые выступил перед судом

Система "усиленного допроса" в тюрьмах ЦРУ включает пытки и издевательства над заключенными. Узник американской тюрьмы Гуантанамо впервые получил возможность рассказать об этом перед судом присяжных.

Маджид Хан обвинен в содействии террористической группировке "Аль-Каида" (запрещенной в России организации).Он рассказал присяжным, что его подвешивали обнаженным к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давая заснуть, морили голодом, избивали и насиловали. Это происходило в различных подпольных тюрьмах ЦРУ за пределами США – в каких именно странах, не сообщается.

В 2012 году Хан признал себя виновным по обвинениям в сговоре и материальной помощи террористам и согласился сотрудничать со следствием. Несмотря на это, по словам заключенного, чем больше он рассказывал, тем больше его пытали, передает Associated Press.

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