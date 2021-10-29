Собянин рассказал о московском экспорте высоких технологий

Москва поставляет множество уникальных товаров

Сергей Собянин представил уникальные высокотехнологичные товары из Москвы, пользующиеся международным спросом. По его словам, столичный бизнес, несмотря на пандемию, продолжает расширять свое присутствие на мировых рынках высоких технологий.

"За январь-июль 2021 года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы достиг 17,5 млрд долл. - на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Москва экспортирует более чем в 180 стран мира. В топ-5 импортеров москов­ской готовой продукции в этом году вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай и Украина", - написал мэр на своем персональном сайте.

Значительную долю всего несырьевого экспорта составляет высокотехнологичный сегмент. В абсолютных цифрах - это 15,9 млрд долл. - 27% от общего объема высокотехнологичного экспорта России.

В посте мэра говорится, что Москва поставляет множество уникальных товаров, в том числе киберпротезы, реагенты для экспресс-тестов, бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания офисов и прочих помещений, дроны, коптеры, диагностические медицинские системы и многое другое.

Собянин отметил, что с начала 2021 года объем городской поддержки экспорта составил более 1 миллиарда рублей, это в семь раз больше, чем за весь 2019 год.

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