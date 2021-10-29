В Думе предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Главу Минтруда попросили освободить пенсионеров от транспортного налога

Российских пенсионеров, владеющих автомобилями с мощностью двигателя до 150 л. с., следует освободить от уплаты транспортного налога. С такой инициативой выступил депутат госдумы Иван Сухарев.

В письме министру труда и социальной защиты России Антону Котякову парламентарий напомнил, что каждый субъект Российской Федерации вправе на свое усмотрение устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров. При этом в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать совершенно неравные условия начисления транспортного налога.

Кроме того, в малых населенных пунктах может отсутствовать система муниципального транспорта, и пенсионеры, в силу возраста обладающие пониженной мобильностью, нуждаются в собственном автомобиле, подчеркнул Сухарев.

В связи с этим депутат предложил оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с., сообщает RT.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил бесплатно предоставлять российским пенсионерам планшетные компьютеры и услуги мобильного доступа к интернету.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram