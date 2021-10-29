В Москве обсудили, как восстановиться после коронавируса

В столице прошел конгресс по болезням органов дыхания

В Москве состоялся 31-й Национальный конгресс по болезням органов дыхания. Одной из главных тем стала борьба с коронавирусом. Пульмонологи, терапевты и другие специалисты со всей России обсудили современные методики диагностики, лечения и постковидной реабилитации. Что сейчас эффективно при восстановлении пациентов?

Сегодня все актуальнее становится тема постковидной реабилитации. На 31-м Национальном конгрессе по болезням органов дыхания пульмонологи со всей страны обсуждают новый опыт в лечении и реабилитации пациентов с Covid-19 и то, как улучшить качество их жизни в дальнейшем. Были представлены результаты исследования препарата, в ходе которого отмечена положительная динамика при лечении постковидных изменений в легких.

"В нашем организме много, где присутствует гиалуроновая кислота, гиалуронидаза - это ее антагонист, фермент, расщепляющий ее, мы ее, как компания, стабилизировали с помощью нашей технологии. Эффект как таковой - препятствие формированию спаек и расщепление соединительной ткани, где не нужно, и просто выведение гиалуроновой кислоты", - рассказал президент компании "Петровакс" Михаил Цыферов.

Избыток гиалуроновой кислоты в легких после коронавируса может пагубно влиять на их состояние. Пульмонологи отмечают эффективность российского препарата.

"Пациенты с ковидом выздоравливают и они приходят к нам с жалобами, например, на ту же самую одышку, недомогание, здесь очень помогает наш отечественный препарат Лонгидаза", - отметила профессор, главный внештатный пульмонолог УрФО Галина Игнатова.

После приема препарата у некоторых переболевших наблюдается улучшение показателей функции легких, повышение сатурация в крови и толерантность к физической нагрузке.

Реабилитация пациентов после коронавируса сегодня в фокусе внимания как медиков, так и государства. Специальная программа по развитию медицинской реабилитации сейчас разрабатывается в Государственной думе. Об этом на конгрессе заявил член комитета по охране здоровья Александр Петров.

Елена Сахно, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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