Российские археологи обследовали храм Святой Елены в Сирии

Памятник архитектуры выстоял во времена набегов и захватов

Важные данные для научного мира. Российские археологи в Сирии приступают к созданию 3D-модели одной из древнейших раннехристианских церквей - храма Святой Елены. Памятник архитектуры серьёзно пострадал во время боевых действий. При помощи фотоснимков учёные зафиксировали положение каждой детали. Какие возможности даёт созданный на их основе виртуальный макет?

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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