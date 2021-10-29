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Москвичей предупредили о резком изменении погоды

14:56
  • пятница
  • 29 октября 2021

В столице идет потепление

Аномальная тёплая погода ждёт жителей Центральной части России. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров поднимутся на семь градусов выше нормы и приблизятся к рекордам полувековой давности, сообщает "ТВ Центр".

Так, в столичном регионе уже в субботу обещают до плюс 14. Кроме того, будет солнечно и сухо. Такая погода, по словам специалистов, продержится как минимум до среды. Это приятный бонус особенно сейчас - в период нерабочих дней, когда специалисты рекомендуют использовать время с пользой для здоровья - больше гулять на свежем воздухе и уделять внимание физическим нагрузкам.

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