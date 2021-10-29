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Талибы заинтересовались российскими вакцинами от коронавируса

10:00
  • пятница
  • 29 октября 2021

Власти Афганистана подчеркнули приверженность борьбе с пандемией COVID-19

Правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России), заинтересовано в поставках российских вакцин от коронавирусной инфекции.
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Как заявил министр здравоохранения Афганистана Каландар Ибад, для государства представляет большую ценность все, что помогает бороться с пандемией и укреплять здоровье афганских граждан.

В правительстве Афганистана заинтересованы в получении вакцин как из России, так из любой другой страны мира, которая пожелает оказать содействие в этой области, цитирует Ибада ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские препараты, прежде всего "Спутник V", одобрены к применению в 70 и поставляются в более чем 50 государств. Он предложил учредить общерегиональный механизм антипандемийного взаимодействия.

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