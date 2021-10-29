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Белорусское МВД признало экстремистским Telegram-канал NEXTA

10:08
  • пятница
  • 29 октября 2021

Деятельность канала запрещена

Telegram-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA признаны экстремистскими. Решение приняло МВД Белоруссии.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов "NEXTA", "NEXTA-Live" и "LUXTA", экстремистским формированием и запрете его деятельности", — сказано в сообщении ведомства.

Основатель NEXTA - белорусский журналист Степан Путило – проживает в Польше. Он освещал массовые протесты в Белоруссии. Они вспыхнули после президентских выборов в августе прошлого года, на которых победил Александр Лукашенко. В ноябре КГБ внес Путило и бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича в список террористов. Протасевич в мае был задержан в аэропорту Минска, а позже отпущен под домашний арест, передает ТАСС.

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