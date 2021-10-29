ВЦИОМ: больше половины россиян считают введение нерабочих дней адекватной мерой

В курсе о введении такого режима 97% участников исследования

Более половины (59%) россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают объявление нерабочих дней адекватной ситуации мерой

В курсе о введении такого режима 97% участников исследования. Лишь 3% опрошенных не слышали об этом.

При этом 53% респондентов уверены, что данная мера необходима в свете ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 40% заявили, что не видят необходимости во введении нерабочих дней.

Провести нерабочие дни дома собираются 72% респондентов, при этом 25% будут работать в этот период. 9% решили уехать в это время на дачу. 2% проведут нерабочие дни в другом российском регионе, 1%— в другом населенном пункте своего региона.

В эффективность нерабочих дней верят 40% опрошенных россиян. 50% полагают, что это не поспособствует стабилизации ситуации с COVID-19.

Для улучшения эпидемиологической ситуации и снижения угрозы распространения коронавируса опрошенные предложили усилить пропаганду вакцинации и сделать ее обязательной (16%), повысить уровень медицины (9%), усилить масочный режим (8%), а также ввести ограничения (карантин, локдаун, увеличить количество выходных, 7%) и закрыть границы (5%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Режим нерабочих дней введен в России с 30 октября по 7 ноября указом главы государства Владимира Путина. Власти регионов вправе продлевать данный период с учетом ситуации в конкретном субъекте Федерации. В это время в большинстве регионов действуют ограничения по работе общественных и развлекательных учреждений, а также система QR-кодов.

Ранее в ходе опроса москвичи рассказали, что намерены провести нерабочие дни дома (65%). Наряду с этим 36% опрошенных собираются выходить на прогулки в парках и на улицах города.

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