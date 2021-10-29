Киев заявил о прекращении поставок угля из России

Запрет распространяется на уголь, использующийся для нужд энергетики

Поставки угля на Украину из России прекращаются с 1 ноября. Речь идет о топливе для нужд энергетики, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКУ Андрей Герус.

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", - написал Герус в Телеграм-канале.

Депутат отметил, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося. Уголь таких марок, по данным Геруса, завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", в которую входят Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ.

Украина с 1 ноября намерена планирует импортировать российскую электроэнергию. Все доступные мощности в направлении Россия-Украина выкупили 8 украинских компаний, передает "Интерфакс".

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