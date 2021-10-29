ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев заявил о прекращении поставок угля из России

10:36
  • пятница
  • 29 октября 2021

Запрет распространяется на уголь, использующийся для нужд энергетики

Поставки угля на Украину из России прекращаются с 1 ноября. Речь идет о топливе для нужд энергетики, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам ЖКУ Андрей Герус.
Продрогший Зеленский согласился на российский уголь

"С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный)", - написал Герус в Телеграм-канале.

Депутат отметил, что запрет распространяется именно на уголь, использующийся для нужд энергетики, и не касается коксующегося. Уголь таких марок, по данным Геруса, завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", в которую входят Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ.

Украина с 1 ноября намерена планирует импортировать российскую электроэнергию. Все доступные мощности в направлении Россия-Украина выкупили 8 украинских компаний, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Уголь
Уголь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.