Как распознать инсульт у домашних животных

Важно своевременно обратиться к ветеринару
Московские ветеринары рассказали, как распознать инсульт у домашнего питомца.
Инсульт встречается не только у людей, но и у животных. В зоне риска – питомцы, старше 7 лет, те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, а также животные с породной предрасположенностью.
Ветеринары выделяют две фазы инсульта. Первая - апоплексический приступ или удар. При нем животное теряет сознание с внезапным криком. Вторая фаза - неврологический дефицит, при которой происходит отказ от еды, неестественный наклон головы, деформация морды, нарушение координации, судороги.
Для точной постановки диагноза требуется проведение компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии. Важно как можно скорее отвезти питомца к ветеринару.
Чтобы снизить риск инсульт у питомца, нужно контролировать его питание, огородить от стресса, а с собаками чаще выходить гулять, пишет агентство "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram