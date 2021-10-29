Как распознать инсульт у домашних животных

Важно своевременно обратиться к ветеринару

Московские ветеринары рассказали, как распознать инсульт у домашнего питомца.

Инсульт встречается не только у людей, но и у животных. В зоне риска – питомцы, старше 7 лет, те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, а также животные с породной предрасположенностью.

Ветеринары выделяют две фазы инсульта. Первая - апоплексический приступ или удар. При нем животное теряет сознание с внезапным криком. Вторая фаза - неврологический дефицит, при которой происходит отказ от еды, неестественный наклон головы, деформация морды, нарушение координации, судороги.

Для точной постановки диагноза требуется проведение компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии. Важно как можно скорее отвезти питомца к ветеринару.

Чтобы снизить риск инсульт у питомца, нужно контролировать его питание, огородить от стресса, а с собаками чаще выходить гулять, пишет агентство "Москва".

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