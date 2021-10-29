ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как распознать инсульт у домашних животных

10:48
  • пятница
  • 29 октября 2021

Важно своевременно обратиться к ветеринару

Московские ветеринары рассказали, как распознать инсульт у домашнего питомца.
5 способов защитить свою собаку

Инсульт встречается не только у людей, но и у животных. В зоне риска – питомцы, старше 7 лет, те, кто страдает сахарным диабетом, ожирением, почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, а также животные с породной предрасположенностью.

Ветеринары выделяют две фазы инсульта. Первая - апоплексический приступ или удар. При нем животное теряет сознание с внезапным криком. Вторая фаза - неврологический дефицит, при которой происходит отказ от еды, неестественный наклон головы, деформация морды, нарушение координации, судороги.

Для точной постановки диагноза требуется проведение компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии. Важно как можно скорее отвезти питомца к ветеринару.

Чтобы снизить риск инсульт у питомца, нужно контролировать его питание, огородить от стресса, а с собаками чаще выходить гулять, пишет агентство "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ветеринар
Ветеринар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.