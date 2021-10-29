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Россиян предупредили о новом виде мошенничества в связи с нерабочими днями

10:49
  • пятница
  • 29 октября 2021

Злоумышленники могут имитировать послания об инициативах правительства

В России распространилась новая мошенническая схема, связанная с введением периода нерабочих дней. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказали в Роскачестве.
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Эксперты предупреждают, что в нерабочие дни злоумышленники могут имитировать послания об инициативах правительства — например, о выплатах населению.

Также есть риск получения фишинговых писем, замаскированных под важные новости и ситуации в регионе или населенном пункте. Подозрения должны вызвать и почтовые рассылки с обещанием больших скидок в онлайн-магазинах либо предложениями поучаствовать в беспроигрышной лотерее или акции с дополнительными бонусами и баллами.

Учитывая, что большинство россиян проведут нерабочие дни дома и будут активно пользоваться интернетом, в Сети могут появиться клоны известных брендов. В целях безопасности для совершения покупок в интернете лучше использовать отдельную виртуальную, а не зарплатную карту. Также рекомендуется иметь рабочий активный антивирус как на компьютере, так и в смартфоне.

В Роскачестве советуют не верить обещаниям легкого заработка и инвестиций и не переходить по ссылкам, особенно если они распространяются в мессенджерах. Важно также проявить осторожность при скачивании приложений на смартфоны и внимательно проверить запрашиваемые расширения, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты Роскачества назвали основные признаки фишинговых писем и рассказали, как можно распознать попытку мошенничества.

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