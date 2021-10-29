В России выявили 39849 новых случаев коронавируса

Скончались 1163 человека

В России за минувшие сутки зарегистрировано 39849 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1163 человека, выздоровели 30462 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 7511. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 3452 человека, в Подмосковье - 2556.

За весь период пандемии в стране выявлено 8432546 случаев инфекции. Умерли 236220 пациентов. Выздоровели 7302515 человек.

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