Москва решила выделить полмиллиарда рублей на поддержку бизнеса

Продлевается также кампания по выдаче субсидий

Столичные власти решили выделить дополнительные средства для поддержки предпринимателей. На эти цели, по поручению мэра Сергея Собянина, будет направлено 500 миллионов рублей, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

"Мы по поручению Сергей Семеновича увеличиваем сейчас объем средств именно на "человекоемкие" бизнесы... на сумму порядка 500 миллионов в рамках текущего финансирования департамента", - заявил Фурсин. Он добавил, что речь идет о таких сервисах, как общественное питание, спорт, образование и досуг.

Кроме того, власти Москвы, по словам Фурсина, из-за ввода режима нерабочих дней приняли решение продлить программу подачи заявок на выдачу субсидий для предпринимателей. Она должна была завершиться 31 октября, но будет продолжена до 15 ноября, передает "Интерфакс".

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