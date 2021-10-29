Врач предупредил об опасности незавершенности цикла вакцинации

При вакцинации от COVID-19 двухфазными препаратами необходимо сделать обе прививки

При вакцинации от коронавирусной инфекции двухфазными препаратами необходимо сделать обе прививки, в противном случае есть риск для здоровья. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

Эксперт напомнил, что два укола, сделанные с определенным временным интервалом, позволяют сформировать в организме количество антител, способное защитить человека от инфекции. При этом цикл вакцинации завершится только со второй дозой препарата.

В частности, вторую прививку "Спутником V" рекомендуется делать через 21 день после первой. Однако Чурадзе уточнил, что жестких сроков нет — можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель.

Если вторая прививка не была сделана либо сделана с чрезмерно большим интервалом, существует риск заражения коронавирусом, предупредил специалист.

Врач отметил, что после болезни продолжать цикл вакцинации можно только после консультации с врачом, который оценит состояние здоровья и примет решение о введении второй дозы вакцины. В ряде случаев это можно сделать через месяц-два после выздоровления, в некоторых ситуациях необходимо выждать до полугода.

Такие вопросы решаются индивидуально, с учетом уровня антител, наличия постковидного синдрома и других осложнений, рассказал Чурадзе в интервью радио Sputnik.

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