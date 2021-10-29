В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ в отставке Белянин

Он тяжело болел

В подмосковной Ивантеевке покончил жизнь самоубийством генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Анатолий Белянин.

Следственный комитет проводит проверку, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По информации telegram-канал "112", в последнее время Белянин жаловался на проблемы со здоровьем. Телеканал РЕН утверждает, что он мог лишить себя жизни из-за страха перед заболеванием.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Дело не раскрыто до сих пор.

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