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В Подмосковье покончил с собой генерал-майор ВДВ в отставке Белянин

11:20
  • пятница
  • 29 октября 2021

Он тяжело болел

В подмосковной Ивантеевке покончил жизнь самоубийством генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Анатолий Белянин.

Следственный комитет проводит проверку, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По информации telegram-канал "112", в последнее время Белянин жаловался на проблемы со здоровьем. Телеканал РЕН утверждает, что он мог лишить себя жизни из-за страха перед заболеванием.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Дело не раскрыто до сих пор.

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