Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина уличили в браконьерстве

В багажнике его машины нашли тушу лося

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте. В его машине обнаружили тушу убитого лося.

Как сообщает портал Регион64.ru, в ночь на 29 октября полицейские остановили в Лысогорском районе Саратовской области автомобиль, за рулем которого находился депутат Рашкин. В салоне также находился пассажир – 49-летний мужчина. При осмотре багажника там нашли убитого лося.

Сам Рашкин заявил, что вместе с товарищем нашел лося в лесу, решил забрать его домой и разделать. При этом депутат признался, что осознавал незаконность своих действий.

Издание утверждает, что полицейские предложили Рашкину пройти медосвидетельствование на наличие опьянения, однако он отказался.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram