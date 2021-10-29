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Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина уличили в браконьерстве

11:21
  • пятница
  • 29 октября 2021

В багажнике его машины нашли тушу лося

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте. В его машине обнаружили тушу убитого лося.

Как сообщает портал Регион64.ru, в ночь на 29 октября полицейские остановили в Лысогорском районе Саратовской области автомобиль, за рулем которого находился депутат Рашкин. В салоне также находился пассажир – 49-летний мужчина. При осмотре багажника там нашли убитого лося.

Сам Рашкин заявил, что вместе с товарищем нашел лося в лесу, решил забрать его домой и разделать. При этом депутат признался, что осознавал незаконность своих действий.

Издание утверждает, что полицейские предложили Рашкину пройти медосвидетельствование на наличие опьянения, однако он отказался.

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