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В Минздраве рассказали о ходе вакцинации беременных от COVID-19

11:41
  • пятница
  • 29 октября 2021

Привились всего 1,3% будущих мам

В России к настоящему времени прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции 1,3% женщин, которые находятся на медицинском учете по беременности. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения России Роман Шмаков.
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Эксперт уточнил, что в стране наблюдается 760 тысяч беременных женщин в Российской Федерации, из них только 9600 привились во время беременности, переболели коронавирусом около 6% из всех беременных.

Шмаков подчеркнул, что пока "мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности".

Представитель Минздрава подчеркнул, что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов, сообщает РИА Новости.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко рассказал, можно ли вакцинироваться от коронавирусам женщинам в период лактации.

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