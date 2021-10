Права на песни Дэвида Боуи продают за 200 миллионов долларов

Сделка состоится в ближайшие недели

Полный каталог песен Дэвида Боуи решили выставить на продажу представители музыканта. Он оценивается в 200 миллионов долларов. Переговоры близятся к завершению, о сделке может быть объявлено в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

В каталоге песен Боуи такие альбомы, как The Rise and Fall of Ziggy Stardust (1972), Heroes (1977), Let's Dance (1983), Outside (1995). Отмечается, что он будет приносить доход владельцам долгие годы. Эти песни продолжают звучать по радио, на большом экране, используются в рекламе.

Стоимость старых хитов в последние годы взлетела благодаря сервисам потоковой музыки. Полный каталог песен продал за рекордную сумму в 300 миллионов долларов Боб Дилан, группы Red Hot Chili Peppers - за 140 миллионов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram