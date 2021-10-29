Блогер извинился за "неудачную шутку" со своим портретом в Эрмитаже

Он предложил свою помощь в виде волонтера

Петербургский блогер Кирилл Смородин, который повесил свой портрет в Эрмитаже, принес извинения музею и его сотрудникам.

Ранее молодой человек повесил на скотч свой стилизованный портрет в галерее 1812 года. Музейный сотрудник быстро заметил "новую картину" и снял ее, однако Смородин успел сфотографировать себя на фоте портрета и выложить в соцсети.

В Эрмитаже шутку не оценили и обратились в прокуратуру, чтобы Смородина проверили "на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества".

После поднятого шума Смородин опубликовал пост-извинение в Instagram, в котором назвал свою выходку "неудачной шуткой". Блогер написал, что не хотел никого оскорбить и попросил не повторять его выходку.

"Многие кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом XIX века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. Знаю многих генералов, адъютантов, их судьбу и историю. Возможно, это и было желание хоть на секунду приблизиться к их героической жизни", - написал Смородин.

Кроме того, Смородин написал письмо директору музея Михаилу Пиотровскому и предложил поработать в Эрмитаже волонтером.

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