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Кабмин выделит более 134 млрд рублей на доплаты к пенсиям

12:02
  • пятница
  • 29 октября 2021

Деньги получат те, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума

Российское правительство выделит из средств федерального бюджета более 134 млрд рублей на доплаты к пенсиям. Об этом говорится в правилах предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета регионам.
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Согласно документу, в период с 2022 по 2024 год средства будут направлены на социальную доплату неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума региона.

При этом в 2022 году на социальные доплаты к пенсии из федерального бюджета планируют выделить порядка 41,8 млрд рублей, в 2023 году — около 44,57 млрд рублей, в 2024 году — почти 47,9 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, комментируя перспективы возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил, что в первую очередь государство будет заботиться о тех категориях пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода.

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