Пентагон призвал союзников поставлять Украине летальное оружие

Киев остается в фокусе внимания Вашингтона, заявили в ведомстве

Союзники США должны снять все ограничения на поставки летального оружия оборонного характера Киеву. По словам помощника министра обороны США Лоры Купер, это необходимо Украине для собственной защиты.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи. У нас есть ряд союзников, имеющих эти ограничения - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но у некоторых также есть ограничения по продаже", - заявила Купер. Она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее возмутился позицией Германии, которая с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Киеву. Украина готова купить штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику. Однако в берлине заявляют, что конфликт на востоке Украины может быть решен только политическими средствами, передает ТАСС.

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