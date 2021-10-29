ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон призвал союзников поставлять Украине летальное оружие

12:14
  • пятница
  • 29 октября 2021

Киев остается в фокусе внимания Вашингтона, заявили в ведомстве

Союзники США должны снять все ограничения на поставки летального оружия оборонного характера Киеву. По словам помощника министра обороны США Лоры Купер, это необходимо Украине для собственной защиты.
Глава Пентагона заявил, что войну в Донбассе начала Россия

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи. У нас есть ряд союзников, имеющих эти ограничения - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но у некоторых также есть ограничения по продаже", - заявила Купер. Она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее возмутился позицией Германии, которая с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Киеву. Украина готова купить штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику. Однако в берлине заявляют, что конфликт на востоке Украины может быть решен только политическими средствами, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.