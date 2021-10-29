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Кремль рассказал о повестке саммита G20 с участием Путина

21:53
  • пятница
  • 29 октября 2021

Президент России будет участвовать в нем по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в очередном саммите "Группы двадцати" (G20), запланированной на 30 и 31 октября, в режиме видеосвязи.
Путин обсудил предстоящий саммит G20 с итальянским премьером

Как уточнили в пресс-службе Кремля, состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития.

Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации.

Наряду с этим участники саммита обсудят борьбу с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике, сообщается на официальном сайте Кремля.

Предстоящая шестнадцатая встреча "Группы двадцати" пройдет в Риме. В ней также примет участие глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров - он лично приедет в столицу Италии.

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