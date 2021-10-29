После задержания Рашкина с тушей лося возбудили дело

В отношении депутата действует особый порядок

В Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Заявление в полицию подал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства по региону. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Как сообщает ТАСС, Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью, поэтому решение о возбуждении уголовного дела принимается председателем Следственного комитета на основании представления генерального прокурора и с согласия Совета Федерации или Госдумы.

29 октября Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте. В его машине обнаружили тушу убитого лося. Депутат сообщил, что вместе с товарищем нашел лося в лесу, решил забрать его домой и разделать. При этом депутат признался, что осознавал незаконность своих действий.

По предварительным данным, Рашкин был нетрезв. Депутат отказался пройти медосвидетельствование.

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