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В Минздраве заявили о росте смертности от COVID-19 среди беременных

12:42
  • пятница
  • 29 октября 2021

Показатель вырос в три раза

Смертность от коронавируса среди беременных выросла в России в 2021 году в три раза по сравнению с прошлым годом. Все умершие не были привиты от COVID-19, сообщил главный внештатный специалист по акушерству Минздрава Роман Шмаков.
В Минздраве рассказали о ходе вакцинации беременных от COVID-19

"Мы проанализировали, материнская смертность в три раза выросла в этом году по сравнению с предыдущим. Это были все непривитые женщины, во-вторых, 70-80% с каким-то фактором риска - либо сахарный диабет, либо ожирение, либо артериальная гипертензия", - заявил Шмаков на конференции по вопросам сохранения здоровья матери и ребенка в пандемию. Врач призвал беременных, у которых выявлены осложнения, в первую очередь вакцинироваться от коронавируса.

С начала года до 28 октября в России выявили больше 53 тысяч беременных женщин, болеющих или уже перенесших COVID-19. Из них в реанимацию или даже на аппараты ИВЛ попали 625, 50 пациентов прошли процедуры обогащения крови кислородом, рассказал директор института акушерства имени Кулакова Минздрава Геннадий Сухих. Он подтвердил, что в этом году смертность значительно выше показателей 2020 года, когда умерли немногим более 100 женщин,  передает "Интерфакс".

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