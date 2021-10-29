ПФР разъяснил порядок выплаты пенсий и пособий в нерабочие дни

Режим нерабочих дней введен в России с 30 октября по 7 ноября

Введение режима нерабочих дней не окажет влияния на порядок выплаты пенсий и пособий. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказали в Пенсионном фонде России.

В ведомстве уточнили, что досрочные выплаты возможны только за праздничные дни ноября, если по обычному графику пенсия приходит в эти числа. Доставка пенсий в каждом регионе происходит с учетом работы местных почтовых отделений и банков.

Что касается дополнительных нерабочих дней, они не повлияют на выплату пенсий и других пособий, которые предоставляет Пенсионный фонд, сообщает РИА Новости.

Режим нерабочих дней введен в России с 30 октября по 7 ноября указом главы государства Владимира Путина. Власти регионов вправе продлевать данный период с учетом ситуации в конкретном субъекте Федерации.

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