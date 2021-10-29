Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин стал фигурантом дела о браконьерстве

Расследование продолжается

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин оказался в центре скандала. Парламентария подозревают в незаконной охоте в лесах Саратовской области. Правоохранители задержали его минувшей ночью. В машине нашли разделанную тушу лося и холодное оружие. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело.

Встречей в ночном лесу под Саратовом закончилось патрулирование сотрудников охотнадзора. Услышав выстрелы, они бросились в чащу ловить браконьеров. А столкнулись с депутатом Госдумы.

Дуть в трубочку Валерий Рашкин отказался. Правоохранители составили акт об отказе от медосвидетельствования. Сообщается, что именно депутат от КПРФ был за рулём автомобиля, записанного на Саратовское отделение партии. Вместе с ним в машине был ещё один человек – 49-летний Александр Гношев. А в багажнике - разделанная туша лося и охотничий нож. Впрочем, политик уверяет, что животное было обнаружено ими уже убитым. А они просто его подобрали и решили увезти с собой.

Валерий Рашкин - один из самых известных депутатов Госдумы от фракции КПРФ. Прежде всего, своей оппозиционной деятельностью, которая всегда преподносилась избирателям как борьба за справедливость. В Саратове Рашкин начинал свои политическую карьеру, а сейчас, вероятно, приехал отдохнуть. Очевидно, депутат понимал незаконность своих действий - даже забрать убитое животное было нельзя. Разрешения на охоту у Рашкина не нашли – его попросту не было, в этом угодье вообще запрещена охота на лосей. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи доходит до 400 тысяч рублей. Кроме того, депутату и его спутнику может грозить уголовное дело о незаконной охоте.

Оружие у Рашкина не нашли. Возможно, на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться, захватив ружья. Или улики могли выбросить в ночном лесу. Полиция теперь проверяет все версии, прочёсывая местность. Расследование продолжается. Пока Валерия Рашкина защищает депутатский мандат - впрочем, если правоохранители представят доказательства, неприкосновенность Госдума может снять. Такие случаи уже были.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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