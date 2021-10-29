В Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикалов

В него входила молодежь из учебных заведений

В Бурятии задержали праворадикальную группировку, которая готовила нападения против работников органов госвласти и правопорядка, а также выходцев из Средней Азии.

Как сообщили в ФСБ, в структуру вербовали молодежь, в том числе из учебных заведений. Экстремисты готовили "акции прямого действия" против власти и приезжих.

У задержанных изъяли огнестрельное оружие и большое количество ножей. Участники группировки проводили тренировки с элементами рукопашного боя и использованием холодного оружия. По месту их жительства проведены обыски.

В отношения организатора экстремистского сообщества и трех его участников возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram