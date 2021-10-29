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В Бурятии разгромили экстремистское сообщество праворадикалов

12:58
  • пятница
  • 29 октября 2021

В него входила молодежь из учебных заведений

В Бурятии задержали праворадикальную группировку, которая готовила нападения против работников органов госвласти и правопорядка, а также выходцев из Средней Азии.

Как сообщили в ФСБ, в структуру вербовали молодежь, в том числе из учебных заведений. Экстремисты готовили "акции прямого действия" против власти и приезжих.

У задержанных изъяли огнестрельное оружие и большое количество ножей. Участники группировки проводили тренировки с элементами рукопашного боя и использованием холодного оружия. По месту их жительства проведены обыски.

В отношения организатора экстремистского сообщества и трех его участников возбуждено уголовное дело по статье "Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе". 

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