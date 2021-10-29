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Собянин рассказал о строительстве скоропомощных корпусов в пяти больницах города

14:47
  • пятница
  • 29 октября 2021

Возведение новых корпусов не останавливается, несмотря на нерабочие дни

В Москве на базе Научно-исследовательского института имени Склифосовского возводится скоропомощной корпус. Площадку в пятницу посетил Сергей Собянин.

Там идёт строительство семиэтажного здания площадью больше 22 тысяч квадратных метров. Корпус будет рассчитан на приём до 200 неотложных пациентов в день, которые смогут получит полный комплекс необходимой помощи, сообщает "ТВ Центр".

Мэр подчеркнул: несмотря на нерабочие дни, строительство наиболее важных для города объектов не останавливается. Возведение новых корпусов идёт ещё в четырёх городских больницах, что позволит радикально улучшить качество скорой и неотложной помощи.

"Скорая помощь является ключевой для оказания помощи москвичам, как мы убедились в этом во время пандемии.  Скорая помощь – та служба, которая связывает все системы здравоохранения и обеспечивает надёжное функционирование", - заявил Собянин.

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