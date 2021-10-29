Фейки и "синяя галка": Лариса Долина пригрозила уйти из соцсетей

Певица просит фанатов вступиться за нее перед администрацией Instagram

Народная артистка России Лариса Долина недовольна тем, что ее аккаунт в одной из популярных социальных сетей до сих пор не идентифицирован как официальный. Обида певицы настолько велика, что она готова покинуть соцсети.

Поводом для выплеска эмоций стало обвинение в адрес Долиной в плагиате: некая интернет-пользовательница заявила, что певица украла пост об истории создания романса "Не отрекаются, любя". Исполнительница посетовала на обилие фейковых аккаунтов в Сети, создатели которых выдают себя за настоящую Долину.

Артистка пожаловалась в своем Instagram, что из-за этого никак не может получить "синюю галку", указывающую на подлинность аккаунта. Для решения этого вопроса Долина предложила своим фанатам обратиться с коллективной жалобой в администрацию социальной сети. В противном случае певица пригрозила закрыть все свои страницы.

Многие подписчики поддержали Долину в комментариях, в том числе коллеги по творческому цеху Анита Цой и Лолита Милявская, жена продюсера Александра Достмана Ида — кстати, все трое являются обладательницами пресловутой "синей галочки".

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