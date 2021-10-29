ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фейки и "синяя галка": Лариса Долина пригрозила уйти из соцсетей

13:05
  • пятница
  • 29 октября 2021

Певица просит фанатов вступиться за нее перед администрацией Instagram

Народная артистка России Лариса Долина недовольна тем, что ее аккаунт в одной из популярных социальных сетей до сих пор не идентифицирован как официальный. Обида певицы настолько велика, что она готова покинуть соцсети.
Лариса Долина эмоционально отреагировала на критику в соцсетях

Поводом для выплеска эмоций стало обвинение в адрес Долиной в плагиате: некая интернет-пользовательница заявила, что певица украла пост об истории создания романса "Не отрекаются, любя". Исполнительница посетовала на обилие фейковых аккаунтов в Сети, создатели которых выдают себя за настоящую Долину.

Артистка пожаловалась в своем Instagram, что из-за этого никак не может получить "синюю галку", указывающую на подлинность аккаунта. Для решения этого вопроса Долина предложила своим фанатам обратиться с коллективной жалобой в администрацию социальной сети. В противном случае певица пригрозила закрыть все свои страницы.

Многие подписчики поддержали Долину в комментариях, в том числе коллеги по творческому цеху Анита Цой и Лолита Милявская, жена продюсера Александра Достмана Ида — кстати, все трое являются обладательницами пресловутой "синей галочки".

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Лариса Долина
Лариса Долина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.