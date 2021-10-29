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Кремль отреагировал на ситуацию вокруг Рашкина и мертвого лося

13:04
  • пятница
  • 29 октября 2021

Депутата Госдумы поймали в Саратовской области

В Кремле знают о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Собственно наши, наверное, правоохранители и главные природоохранные ведомства должны прийти к соответствующим заключениям. А дальше, наверное, это опять же не наша прерогатива. Это прерогатива комитета по этики Госдумы и самого охотника", - сказал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Сам депутат заявил, что не убивал зверя, а нашел его уже мертвым в лесу. Также он отказался пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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