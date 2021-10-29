ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Андрея Малахова вызвали на допрос в СК

13:06
  • пятница
  • 29 октября 2021

Это связано с инцидентом со Светличной

Андрея Малахова вызвали на допрос в главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Это связано с инцидентом с актрисой Светланой Светличной, которую считали пропавшей.
Малахов променял московскую прописку на родные Апатиты

Как сообщил "Ленте.ру" информированный источник, следователи хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды. Они выяснят, каким образом исчезнувшая артистка спустя сутки поисков нашлась на съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

О пропаже актрисы сообщил ее сын Алексей Ивашов: он заявил, что Светличная пропала 21 октября. Дело взял на контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин. Позже в Instagram Малахова появилось фото с актрисой из телевизионной студии с подписью: "Нашлась!"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Малахов
Андрей Малахов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.