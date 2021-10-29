Андрея Малахова вызвали на допрос в СК

Это связано с инцидентом со Светличной

Андрея Малахова вызвали на допрос в главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. Это связано с инцидентом с актрисой Светланой Светличной, которую считали пропавшей.

Как сообщил "Ленте.ру" информированный источник, следователи хотят опросить Малахова и нескольких членов его команды. Они выяснят, каким образом исчезнувшая артистка спустя сутки поисков нашлась на съемках ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

О пропаже актрисы сообщил ее сын Алексей Ивашов: он заявил, что Светличная пропала 21 октября. Дело взял на контроль лично глава СКР Александр Бастрыкин. Позже в Instagram Малахова появилось фото с актрисой из телевизионной студии с подписью: "Нашлась!"

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