Рашкин прервал молчание после инцидента с лосем

Депутат признал, что поступил неправильно

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин отреагировал на новости о его задержании с тушей лося в Саратовской области.

Парламентарий подтвердил свое задержание и заявил, что намерен судится, но не уточнил с кем именно.

По словам Рашкина, он выехал в Саратовскую область из-за пандемии коронавируса. Гуляя по лесу, депутат наткнулся на уже почти разделанного лося и предложил своим друзьям отвезти тушу в полицию.

"Загрузили его в багажник и чуть-чуть отъехали, а здесь целая орда фсбшников, полиции, природоохранных структур. Оружия не было у нас. Была чистая машина. Сейчас они все переворачивают с ног на голову, якобы я убил лося", - рассказал Рашкин телеканалу RTVi.

Депутат отметил, что поступил неправильно, нужно было не трогать лося и сразу вызвать полицию.

29 октября Валерия Рашкина заподозрили в незаконной охоте. В его машине обнаружили тушу убитого лося. Депутат сообщил, что вместе с товарищем нашел лося в лесу, решил забрать его домой и разделать. При этом депутат признался, что осознавал незаконность своих действий.

Полиция возбудила дело о незаконной охоте. Рашкин как депутат Госдумы обладает неприкосновенностью, поэтому решение о возбуждении уголовного дела принимается председателем Следственного комитета на основании представления генерального прокурора и с согласия Совета Федерации или Госдумы.

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